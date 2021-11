Pepe e a lesão: «Ainda forcei mas infelizmente não deu»

No final do encontro, Pepe não escondeu a sua insatisfação pelo facto de os dragões terem saído derrotados de Liverpool."Tentámos fazer o que o nosso treinador nos pediu. Fico feliz por fazer o jogo 200, mas ao mesmo tempo triste por sairmos derrotados. A equipa procurou dificultar bastante o trabalho do Liverpool", começou por dizer.Para além disso, o defesa-central explicou ainda a lesão que sofreu: "Tinha sentido uma dor de terça para quarta-feira estive parado a trabalhar forte para voltar o mais rápido possível. Tentei dar o meu melhor para poder ajudar a equipa e infelizmente não deu para terminar o jogo. A dor que senti foi três minutos antes num lance no meio-campo, ainda forcei mas infelizmente não deu".