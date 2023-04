Pepe e a recuperação pontual do FC Porto: «Nós nunca desistimos»

Pepe falou ao Porto Canal no seguimento do triunfo por 2-1, sobre o Santa Clara e admitiu alguma ansiedade na equipa a dada altura do desafio, atendendo também ao conhecimento de que o Benfica tinha perdido em Chaves momentos antes."Procurámos entrar muito fortes como o míster tinha pedido e como tínhamos trabalhado. Entrámos bem, tivemos a felicidade de poder marcar primeiro, depois do penálti que o Otávio falhou entrou alguma ansiedade na equipa, era já perto do intervalo. O míster disse para termos calma, para continuarmos fazer o que tinhamos trabalhado. Na segunda parte jogámos mais com o resultado do que de propriamente aquilo que o míster nos pediu. Este jogo tínhamos de ganhar, porque sabíamos o resultado do nosso adversário e tínhamos de entrar muito fortes para marcar a nossa presença", começou por dizer o experiente defesa-central."Agora é continuar a fazer o nosso trabalho no dia a dia. Acreditar naquilo que fazemos. Ainda faltam muitos pontos. Mesmo quando estávamos a dez pontos, nós nunca desistimos. O nosso míster foi o primeiro a dizer que ia dar luta. Vamos procurar dar luta. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos qualidade e somos um grupo muito aguerrido", referiu."Há que continuar a fazer o nosso trabalho, estar mais um pouco tranquilos. Vão ser jogos bastante difíceis, até com equipas que estão a lutar pela permanência que vão lutar até ao último minuto, como se viu com o Santa Clara, mas vamos estar preparados para conseguir o objetivo", concluiu Pepe.