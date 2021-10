Pepe e a vinda para Portugal: «É engraçado porque eu não era a primeira opção...»

"A minha vinda para Portugal é um bocado engraçada, porque eu não era a primeira opção para poder vir. O Marítimo foi à procura de um avançado...", começou por recordar Pepe, no segundo de seis vídeos onde conta histórias da carreira, em conteúdo de Instagram produzido pela Polaris e publicado esta quinta-feira.





O defesa-central, agora com 38 anos, estava na formação do Corinthians Alagoano e foi chamado a um jogo-treino com a equipa principal, onde Nelo Vingada e Carlos Pereira, então treinador e presidente do Marítimo, iriam observar um atacante. Pepe foi o escolhido para o marcar e 'roubou a cena'."O treinador, como já me conhecia, sabia que eu era muito duro e tinha muita garra. Por isso, chegou-se a mim e disse: ‘Olha Pepe, tudo vais jogar contra esse avançado, mas vai devagar. Se ele for para cima de ti, deixa-o fintar-te e fazer golo, porque vêm aqui umas pessoas para o ver, para o comprar e vai ser uma ajuda muito boa para o clube. Mas não dês muito nas vistas'. Eu, ali com os meus 17 anos, disse que estava bem, mas por dentro dizia que ia dar o meu melhor, porque queria a minha oportunidade de ir para a Europa", contou o internacional português.E prosseguiu: "Começou o jogo-treino e toda a vez ele recebia a bola eu ia lá e roubava-lhe a bola. A dada altura, o treinador da equipa principal gritava o meu nome e eu levantava a mão e pedia desculpa, mas ia outra vez e roubava-lhe a bola até que parou o treino. O presidente e o treinador Nelo Vingada, que é uma pessoa por quem tenho uma admiração tremenda, perguntaram-me se queria ir para Portugal e eu respondi que sim".A Pepe foi dito que, para rumar ao Marítimo, precisava de uma autorização dos pais e foi assim que tudo se processou. "A partir daí, houve esse contacto entre o meu pai, o prof. Nelo Vingada e o presidente do Marítimo, depois com o clube onde eu estava e chegaram a acordo para eu ir como contrapeso do Ezequias e desse tal avançado, que contrataram também. Fui para os juniores do Marítimo", recordou o agora jogador e capitão do FC Porto."Quando cheguei a Portugal começaram as dificuldades, porque saí do Brasil mais ou menos com cinco euros, que o meu pai tinha-me dado, mas com aquele conforto do que o meu pai me disse: ‘Vais, mas aconteça o que acontecer tens sempre aqui a porta da tua casa aberta'", concluiu Pepe.Decorria a época de 2001/02 e a 12 de abril de 2002 estreava-se na equipa principal dos insulares, na 31.ª jornada do campeonato, frente ao Boavista (0-0). Do Marítimo, Pepe viria a sair para o FC Porto, passando, depois, pelo Real Madrid e pelo Besiktas, regressando mais tarde ao Dragão, onde no próximo sábado, também frente ao Boavista, realiza o jogo número 200 na Liga Bwin.