Pepê e as contas do título: «Infelizmente não dependemos só de nós»

Pepê analisou as incidências do triunfo caseiro (1-0) frente ao Boavista, em jogo da 30ª jornada da Liga Bwin, garantindo que "foi preciso lutar muito" para obter os três pontos."Até ao final será sempre complicado, neste ainda mais por ser um dérbi, mas com o apoio de todos os adeptos conseguimos o mais importante, que foi a vitória. Trabalhamos bastante, mas infelizmente não conseguimos fazer o que o técnico pediu na etapa inicial. No intervalo o técnico conseguiu ajustar e chegámos ao golo e ficámos com os três pontos. Sabemos as dificuldades que é jogar com um a menos, mas segurámos o triunfo, que é o mais importante. Acreditámos quando estávamos a 10 pontos, agora querendo ou não temos uma final a cada jogo.. Vamos continuar a fazer a nossa parte para no final dar tudo certo. Isto será jogo a jogo e no final faz-se as contas", frisou à Sport TV."Infelizmente não dependemos só de nós, mas temos de nos focar no que podemos fazer, que é continuar ligados, em fazer grandes jogos e em ganhar.""O mais importante para mim é a vitória. Ser eleito o melhor em campo é o menos importante. Nesta reta final, temos de dar sempre o máximo, quer seja à frente ou mais atrás, quero ajudar os meus companheiros a conseguir os resultados positivos.""É muito difícil jogar com menos um, mas temos de nos dedicar do princípio ao fim, porque cada jogo é uma final. O treinador passou indicações e deu-nos tranquilidade durante a partida para que conseguíssemos a vitória.""É importante, estávamos a ser pressionados, estávamos perto do final e era preciso um último esforço. Tive a felicidade de conseguir o corte."