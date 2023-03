Pepe e João Mário continuam limitados a tratamento

Depois de um treino de recuperação no dia seguinte à derrota com o Inter, o FC Porto arrancou na manhã desta quinta-feira a operação Braga de forma mais intensa. Sérgio Conceição continuou sem poder contar com Pepe e João Mário, ambos limitados a tratamento, assim como João Marcelo. Francisco Meixedo fez treino integrado condicionado.Desta forma, tanto o capitão como o lateral-direito seguem em dúvida para o importante duelo frente ao Sp. Braga, agendado para domingo. Os dragões voltam aos treinos na manhã de quinta-feira, novamente no Olival.