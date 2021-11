Pepe e Marcano longe da vista no Olival

Pepe e Marcano não estão presentes no treino que o FC Porto realiza na manhã desta terça-feira, no Olival. Os centrais encontram-se a recuperar de lesões, pelo que estas ausências adensam as dúvidas sobre a sua disponibilidade para o jogo com o Liverpool, amanhã, a contar para a Champions.A situação do internacional português é mais preocupante, na medida em que, confirmando-se a ausência, obrigará Sérgio Conceição a mexer na habitual dupla de centrais na partida de Inglaterra. Ao final da manhã, o técnico do FC Porto fará a antevisão à partida em conferência de imprensa.