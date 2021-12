Pepê e o golo ao Benfica: «Espero que seja o primeiro de muitos»

Lançado no onze para colmatar a ausência de Luis Díaz, Pepê não desiludiu e marcou um golo ao Benfica (3-1). No final da partida, o extremo do FC Porto não escondeu a sua satisfação pela exibição realizada."O jogo foi sensacional, esse ambiente, os adeptos a festejar, o clima à volta do jogo… Foi uma sensação maravilhosa e estou muito feliz por ter ajudado a equipa a fazer um grande jogo e um grande resultado. Golo num clássico? Foi o meu primeiro e estou muito feliz por ter entrado com o pé direito. Fiz um golo, ajudei a equipa. Espero que seja o primeiro de muitos", começou por dizer ao Porto Canal.O jovem considerou que não entrou em campo pressionado devido ao facto de ter sido titular: "Disseram-me para fazer o que vinha fazendo nos treinos e nos últimos jogos. O treinador dá muita confiança a toda gente, a quem joga e a quem não joga. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e que, quem jogasse, tinha de corresponder. Poder vencer os dois jogos seguidos os Benfica é uma sensação maravilhosa e vamo-nos ao máximo no campeonato".