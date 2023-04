Pepê e o jogo com o Benfica: «Queremos ir em busca do título e batalhar na frente»

Pepê analisou a vitória do FC Porto (1-0), em casa, diante do Portimonense, garantindo que as dificuldades já eram antecipadas."Sabíamos que ia ser complicado, sabíamos que o Portimonense ia tentar travar o nosso ataque, mas conseguimos uma boa primeira parte, conseguimos fazer o golo e tomar conta do jogo. Tivemos dificuldades na segunda parte, mas o mais importante é o resultado", começou por referir, apontando o dedo à falta de eficácia durante a época."Temos trabalhado muito, temos criado oportunidades, mas temos de ser mais decisivos no último terço. Temos de finalizar da melhor maneira. Dificultamos os jogos à conta disso. Vamos continuar a trabalhar para que isso não aconteça", frisou.Já sobre o clássico com o Benfica, na sexta-feira, Pepê prometeu trabalho e ir "em busca do título"."Estamos tranquilos. Vamos trabalhar durante a semana firme e forte. O pensamento estava no Portimonense. Agora é descansar e trabalhar firme durante a semana. Vai ser difícil. Queremos ir em busca do título e batalhar na frente. Vamos dar o melhor para fazer um grande jogo", afirmou o jogador brasileiro.