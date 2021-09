Pepê e o "primeiro de muitos" golos com a camisola do FC Porto

Além dos elogios ao 'assistente' Fábio Vieira, Pepê também usou as redes sociais para assinalar a estreia a marcar com a camisola do FC Porto, na noite deste domingo, frente ao Moreirense (5-0).





"Deus é bom o tempo todo! Que sentimento maravilhoso! Muito feliz por marcar o primeiro golo com esta camisola no Dragão! O primeiro de muitos… todos juntos, até o fim", escreveu o brasileiro que fechou a contagem da goleada portista.Otávio, Fábio Vieira e Wendell foram alguns dos que comentaram a publicação no Instagram, em jeito de aplauso a Pepê.