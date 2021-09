Pepê e o sonho da seleção brasileira: «O FC Porto é uma vitrina enorme»

Além da reação à estreia na Liga dos Campeões, Pepê também revelou, em entrevista à 'TNT Sports', como está a decorrer a sua adaptação ao FC Porto e como mantém a chama do escrete acesa.





"Um dos meus maiores sonhos é defender a seleção e jogar um Mundial. O FC Porto é um clube e uma vitrina enorme. Por isso, vou continuar a dar o meu melhor para, um dia, poder vestir a camisola da seleção", afirmou o avançado portista, que foi chamado aos minutos finais do jogo com o Atlético Madrid, estreando-se na Champions logo à primeira oportunidade."Trabalhámos para conseguir a vitória, mas este é um grupo muito difícil. O Atlético, em casa, é muito forte e, por isso, ficámos contentes com o resultado. Este ponto é muito importante num grupo difícil", considerou para rematar, depois, sobre a adaptação ao FC Porto."Quando cheguei pensei que seria mais difícil, mas desde a primeira hora que todos os meus companheiros e o staff me passam boas energias. Isso ajuda-me ao máximo para que possa desenvolver o que já vinha a fazer no Brasil, o que é muito importante para poder retibruir e ajudar cada vez mais a equipa".