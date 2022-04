Pepê e o Sporting: «Seis pontos é uma vantagem razoável, mas nada está ganho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepê considera que o FC Porto tem uma "vantagem razoável" sobre o Sporting mas que esses seis pontos não garantem ainda o título."Sabíamos da qualidade do Santa Clara e o foco foi encarar este jogo como uma das sete finais que faltam. Seis pontos é uma vantagem razoável, mas nada está ganho. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho da mesma maneira. A entrega neste jogo vai repetir-se no próximo", disse o extremo à Sport TV após o triunfo caseiro diante do Santa Clara (3-0).O avançado brasileiro teve de jogar de máscara, depois de uma cirurgia a que foi sujeito: "Recuperação tranquila. Todo o suporte após a cirurgia para poder voltar a trabalhar rápido. É um pouco incómodo jogar de máscara, por causa da visibilidade, mas temos de nos habituar às circunstâncias."