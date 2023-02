Pepê e o triunfo do FC Porto sobre o Vizela: «Mantém-nos na luta pelo bicampeonato»

Eleito por'Homem do Jogo' no duelo deste domingo entre o FC Porto e o Vizela, Pepê recusa-se a atirar a toalha ao chão apesar da vantagem que o Benfica leva no topo da tabela classificativa."Foi uma vitória importante que nos mantém na luta pelo bicampeonato. A diferença é de oito pontos para os líderes, mas temos um jogo a menos e ainda temos o confronto direto", afirmou o atacante do FC Porto, colocando esperanças no clássico com o Benfica da segunda volta do campeonato, no Estádio da Luz, como hipótese para os dragões subirem à liderança da Liga Bwin."Vamos continuar a trabalhar para reduzir essa vantagem que eles têm", rematou Pepê, ainda em declarações à sua assessoria de comunicação.