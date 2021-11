Pepe e os 200 jogos no FC Porto: «Feliz por chegar a este marco num clube que amo tanto»

Pepe cumpriu o jogo 200 pelo FC Porto em Liverpool e, este domingo, dia em que os dragões defrontam o V. Guimarães, recebeu das mãos de Pinto da Costa uma camisola para assinalar o feito. Em entrevista ao Porto Canal, o capitão azul e branco falou sobre a marca e deixou vários agradecimentos."Muito feliz. Agradeço ao presidente por me dar a oportunidade de vestir a camisola do FC Porto pela primeira vez. Sempre acreditou em mim. Lembro-me quando, no secritório nas Antas, ele abriu as persianas e disse: ‘ali vai ser a tua casa’. Arrepia-me. Agradeço ao presidente, a quem faz parte do FC Porto, que me deixa estar a este nível hoje em dia, e aos adeptos, que sempre me apoiaram.""Todos. Para mim é marcante e gratificante vestir a camisola do Porto e jogar neste estádio. Estou muito feliz por chegar a este marco por um clube que amo tanto.""Identidade do clube é garra, determinação, honrar a região, ser fieis ao que somos sempre, uma equipa aguerrida e trabalhadora."