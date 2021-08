Pepê e os primeiros tempos no Olival: «O míster cobra bastante...»

Quando um jogador chega do Brasil para a primeira experiência europeia, é natural que o início seja complicado. Por vários fatores, sendo que um deles é, normalmente, a intensidade mais elevada com que se joga e treina do lado de cá do Atlântico. E foi exatamente esse aspeto que Pepê destacou quando questionado sobre o que tem achado dos primeiros treinos no Olival, sob orientação de Sérgio Conceição.





"A intensidade aqui é muito alta. O míster Conceição cobra bastante. Não vou dizer que estou a ter dificuldades, mas é algo que cansa bastante. Isso é bom, torna-nos melhores todos os dias", vincou o extremo, em plano de destaque na edição deste mês da revista 'Dragões. A intensidade, contudo, é algo que lhe agrada. "Aquilo que mais me tem surpreendido é a intensidade. Já imaginava que fosse bastante alta, só que chegando aqui e vivendo isso, vejo que é maior do que eu esperava. Mas é algo bom."Pepê comparou ainda Sérgio Conceição e o ex-treinador Renato Gaúcho e não teve dúvidas sobre quem é o mais exigente. "Acho que é um pouco maior [a do Sérgio Conceição]. A maneira dele trabalhar é mais exigente, principalmente pela intensidade", considerou o brasileiro, que não olha para os 15 milhões que o FC Porto pagou ao Grémio por ele como um fator de pressão."É sinónimo de motivação. Um clube com a grandeza do FC Porto investir e apostar em mim é algo que me motiva bastante para poder crescer e retribuir tudo dentro de campo", revelou.