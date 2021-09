Pepe e Otávio em tratamento no início da preparação para o jogo com o P. Ferreira

As más notícias prosseguiram no dia seguinte à tempestade na Liga dos Campeões, que foi a goleada sofrida às mãos do Liverpool.





O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que Pepe e Otávio limitaram-se a fazer tratamento às respetivas lesões, as mesmas que os tiraram do jogo com os reds."O capitão sofreu uma contusão na grade costal e mantém um edema na perna esquerda, enquanto que o camisola 25 está a contas com uma lesão muscular na coxa direita", anunciaram os azuis e brancos. Por esses motivos, Pepe e Otávio não só falham a receção aos pacenses, como também a convocatória de Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional.