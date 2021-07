Pepe e Sérgio Oliveira de volta ao Olival: as primeiras palavras da dupla

Pepe e Sérgio Oliveira foram as grandes novidades do início de mais uma semana de trabalhos do FC Porto. A dupla internacional por Portugal já integrou os trabalhos esta segunda-feira, no Olival, e até já falou aos meios do clube sobre o regresso.





"Sensação de poder voltar após estes dois meses é muito boa. De poder estar com os companheiros, com o treinador, com as pessoas que trabalham no Olival e voltar a sentir esse espírito que há aqui dentro do ganhar.""Apanhámos o comboio já a meio, mas como acabámos a época mais tarde não haverá problema em apanhá-lo. Mas penso que o descanso foi merecido e importante para agora atacarmos a época na máxima força."