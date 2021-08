Pepe e Sérgio Oliveira muito acarinhados pelos adeptos do FC Porto

O regresso dos adeptos ao Estádio do Dragão fez-se sentir de forma bastante evidente em vários momentos. Um deles aconteceu ainda antes do apito inicial do árbitro Gustavo Correia, já que os jogadores do FC Porto foram ovacionados pelos adeptos quando foi anunciada a equipa titular. De resto, os maiores aplausos foram para Pepe e Sérgio Oliveira, dois dos elementos com mais história no clube.

Antes do aquecimento, o plantel comandado por Sérgio Conceição fez questão de se dirigir ao centro do terreno para agradecer a presença dos adeptos e as ovações recebidas.