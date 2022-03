Pepê: «É um momento complicado, mas agora temos de concentrar energias no campeonato»

Pepê foi o autor do golo portista em Lyon, que não chegou para fazer avançar o FC Porto para os quartos-de-final da Liga Europa, face ao 2-1 no agregado favorável aos gauleses."Demos o máximo e conseguimos originar algumas boas ocasiões, mas não foi suficiente. O início de jogo foi difícil porque falhámos ao nível do passe e isso teve reflexos no desenrolar do jogo", vincou o jogador brasileiro em declarações à SIC Notícias, lamentando a eliminação da Liga Europa. "É um momento complicado, mas agora temos de levantar a cabeça e concentrar energias no campeonato porque este grupo e estes adeptos merecem o título", adiantou."A nossa concentração estava neste jogo porque temos um plantel qualificado e com potencial para discutir qualquer desafio. Hoje não foi diferente. Houve entrega e determinação para garantir a qualificação, mas não deu para dar a volta à eliminatória.""De dia para dia sinto a evolução, como sinto a confiança de todos os meus companheiro se treinadores. Têm ajudado para que possa dar o meu melhor e ajudar a equipa."