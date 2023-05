Pepe eleito melhor defesa de abril na Liga Bwin

Pepe foi eleito melhor defesa do mês de abril na Liga Bwin.O capitão do FC Porto recebeu, aos 40 anos, a preferência dos treinadores da competição, somando 16,67 por cento dos votos e superando a concorrência de Mateus Quaresma do Arouca (15,87%) e Niakaté do Sp. Braga (15,08%).Durante o mês de abril, o experiente defesa português foi totalista e um dos pilares do registo 100 por cento vitorioso dos dragões nos quatro jogos disputados no campeonato.Foi um mês marcante para Pepe que, neste mês, também prolongou a sua ligação ao FC Porto por mais um ano, até 2024.