Pepe elogia Sérgio Conceição: «Só lhe vão dar valor quando sair de Portugal»

A admiração entre Sérgio Conceição e Pepe é mútua e, desta vez, foi o central a elogiar o treinador publicamente. Num excerto da entrevista à Sport TV, que vai para o ar esta sexta-feira, o internacional português considerou o técnico do FC Porto o melhor a nível nacional e destacou a sua importância na fase atual dos dragões."Só vão dar valor ao nosso míster quando ele sair de Portugal. Espero que seja nunca [risos]. Com os mesmos jogadores, podemos jogar de quatro ou cinco formas diferentes. É interessante porque nós trabalhamos essas quatro ou cinco formas para determinados jogos. Como jogador, apesar de ter 40 anos, sinto que aprendo a cada dia com ele", frisou Pepe, que, sem querer 'dar graxa' ao mister, lá o considerou o melhor treinador português da atualidade."Puxar o saco? Não sou esse tipo de jogador... Sou bastante justo. Mas acho que sim, não tenho problema nenhum em dizer. Os jogadores que passam pelo Sérgio Conceição, a nível tático, saem do FC Porto quase com o terceiro nível de treinador", atirou o central.Pepe falou ainda das ambições do FC Porto na Liga dos Campeões, admitindo o sonho de repetir nos dragões os feitos alcançados na prova pelo Real Madrid. "É uma competição que tive a oportunidade de ganhar três vezes e sonho poder ganhar aqui pelo FC Porto. Se é o que me falta para fechar o ciclo aqui? Isso é muita pressão... Já ganhei um título internacional pelo FC Porto. Não aparece muito mas ganhei [n.d.r.: a Taça Intercontinental, em 2004]", referiu o central, completando: "Acho que é um sonho que tenho de ganhar uma Champions pelo FC Porto. Trabalho para isso, todos os dias com esse pensamento. Sei que é muito difícil, mas que, quando se trabalha e se tem essa convicção, um dia vai chegar. Um ser humano que não sonha não é feliz e não tem objetivos. Sonho muito, mas também sei a dificuldade que é. Impossível não acredito que seja. Há, sim, é muito trabalho, fazer as coisas bem. Cada momento é extremamente importante para conseguir um troféu desses e sonho que isso, um dia, poderá acontecer."