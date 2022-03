Pepe em repouso e tratamento após ter feito uma pequena cirurgia

Na sequência da derrota com o Lyon, por 1-0, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, o FC Porto voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, iniciando a preparação do duelo frente ao Tondela, no domingo, da 26.ª jornada da Liga Bwin.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos azuis e brancos, o capitão Pepe, que foi sujeito a uma pequena cirurgia no final da partida da UEFA, devido a uma ferida corto-contusa na zona frontal da cabeça, sofrida nos minutos iniciais do jogo, após choque com Paquetá, esteve em repouso e fez tratamento.No boletim clínico do FC Porto consta ainda o nomede Manafá, em tratamento. O avançado da equipa B, Gonçalo Borges, voltou a treinar integrado com a formação principal.Os dragões voltam ao trabalho, novamente no Olival, amanhã de manhã.