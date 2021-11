Pepe entre os nomes no boletim clínico do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto realizou esta sexta-feira o último treino, no Olival, antes da receção de amanhã ao Feirense, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Uma sessão de trabalhos que teve uma má notícia para Sérgio Conceição.Pepe junta-se a Marcano, que hoje fez treino integrado condicionado, no boletim clínico dos dragões, depois de ter sofrido uma lesão na perna esquerda. O internacional português fez apenas tratamento e ginásio no treino desta manhã.