Pepe: «Espero que domingo seja mais um dia de alegria»

Pepe vai estar pela quinta vez na final da Taça de Portugal. Até agora, venceu três das quatro vezes em que participou e espera que a tendência se mantenha no próximo domingo."É um jogo extremamente difícil para nós. Conhecemos bem a equipa do Sp. Braga, o míster está a orientar-nos tendo em conta as dificuldades que podemos encontrar, e acho que a equipa está preparada, os jogadores estão num bom momento de forma e espero que seja um grande dia para todos os portistas. Primeiro temos que desfrutar, porque estar numa final já é um prémio. Já ganhámos algumas este ano e o mais importante é desfrutar, sempre com responsabilidade e sabendo que temos de dar o nosso melhor para proporcionar alegrias aos nossos adeptos", referiu o capitão portista, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.O central, de 40 anos, assume que a presença na quinta final da sua carreira é um indicador do trabalho que tem realizado, lembra que, tal como Sérgio Conceição, também não gosta de perder, e pede novamente o apoio dos adeptos para que o FC Porto consiga superar mais este obstáculo."Estar em mais uma final é fruto da paixão que coloco em todos os momentos naquilo que faço. Sou um privilegiado por poder jogar futebol e fazer o que mais amo. Não gosto de perder, como o míster não gosta, e tentamos dar o máximo para poder ganhar mais vezes do que os outros. Sabemos que nem sempre é possível, mas damos sempre o nosso melhor em prol dos objetivos. Os adeptos têm uma importância tremenda, foi assim durante toda a época. Sentimos muito esse apoio e agradecemos a todos os portistas que estiveram connosco. Espero que domingo seja mais um dia de alegria para todos nós", desejou o central.Pepe reconhece que do outro lado vai estar um adversário de grande valor, mas adverte que o objetivo do FC Porto é conquistar mais uma Taça de Portugal."O coletivo do Sp. Braga é muito forte, eles exploram muito as transições e temos de estar muito equilibrados. Existem ainda outros fatores de que não podemos falar tanto, mas nesta altura da época conhecemo-los bem, tal como eles nos conhecem a nós. Por isso espero estar bem junto dos meus companheiros para poder trazer a Taça para o Porto", fez questão de vincar.