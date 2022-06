Pepê: «Estar no FC Porto é uma vitrina enorme para o futebol mundial»

Pepê regressou de férias com grandes expectativas para a próxima época. O extremo brasileiro vai começar a segunda temporada no FC Porto e acredita que tem mais condições para mostrar o seu futebol. As saídas de Luis Díaz e Fábio Vieira abriram a porta a outros elementos do plantel e Pepê também tem outros horizontes para a sua carreira. Ainda assim, não se mostra ansioso, até porque já joga num grande clube."Estar no FC Porto já é uma vitrina enorme para o futebol mundial, poder vestir essa camisola é algo grandioso. Espero continuar a trabalhar cada vez mais e dedicar-me para poder corresponder à altura das exigências. O meu pensamento é apenas um, ajudar o FC Porto a conquistar títulos e vitórias, isso é o mais importante. O que vier depois a gente vê. Agora, o mais importante é ajudar e corresponder dentro do campo", referiu o jovem portista.