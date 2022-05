Pepe: «Este clube proporciona momentos inesquecíveis»

Salvo algum imprevisto, Pepe irá capitanear o FC Porto este domingo no Jamor, podendo levantar a Taça de Portugal em caso de sucesso diante do Tondela. A felicidade por estar na final da prova é grande, mas o central deixa um aviso para a qualidade do adversário, que não deixa de ser perigoso por ter descido de divisão."Respeitamos muito o Tondela, tem o seu mérito ter chegado à final. Fico feliz por poder ganhar, porque trabalhamos para isso, por isso estou aqui com o meu clube para ganhar mais um título. Equipa trabalhou muito para alcançar este objetivo", referiu."Todas as finais importantes, cada um tem o seu significado. É a segunda competição mais importante do país. Trabalhámos muito forte, significado é ganhando, se Deus quiser, poder festejar com os nossos adeptos.""Eu nem sei se vou jogar. Somos 26 ou 27 jogadores, está o Manafá lesionado. Amanhã saberemos antes de sair para o estádio, o foco é trabalhar ao máximo e complicar a vida do treinador. O foco do grupo está no coletivo. Trabalhamos para dificultar escolha do treinador.""Se voces olharem, ano passado fiz bastantes jogos, creio que 41 ou 51 jogos. Podem ver. Este ano levo 32 ou 33, por isso agradeço ao treinador, exige muito de nós, aprendemos sempre a cada dia, cada treino. Sinto-me privilegiado por poder competir aos 39, porque treinador assim entende.""Competições diferentes, aqui são jogos a eliminar. Tondela está na final, respeitamos muito, temos de ser fieis ao nosso percurso, vamos competir com boa equipa, que tem mérito por estar na final da Taça de Portugal.""É dificil dizer qual é a melhor temporada, sinto feliz por ter capacidade de ajudar o meu clube, companheiros. Este clube proporciona momentos inesquecíveis, ganhar campeonato e estar num final da Taça de Portugal. É sempre especial. A minha felicidade é acordar e poder treinar no Olival. Dedico-me a esta profissão ao máximo para ajudar meu clube e Seleção."