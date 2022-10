Pepe: exemplo de Adán serve de de motivação

Pepe contraiu uma entorse no joelho esquerdo, com lesão ligamentar, e deve parar entre quatro e seis semanas. Falha Benfica mas Mundial é possível. No pior dos cenários pode ficar de fora de 10 jogos dos dragões e voltar apenas dias ante do arranque do Qatar'2022.Recentemente, Antonio Adán também sofreu uma lesão no joelho, sendo que nesse caso afetou o ligamento lateral interno, enquanto com Pepe foi o ligamento colateral interno. Certo é que o guarda-redes do Sporting acabou por recuperar bem antes do esperado, visto que inicialmente a expectativa da paragem é de que poderia ir até aos dois meses. E o espanhol em menos de duas semanas voltou aos relvados... Um exemplo que pode servir de motivação para Pepe, embora a gravidade de cada uma das lesões possa ser distinta. Ainda assim, é importante perceber que Adán, também ele com uma idade já avançada – 35 anos –, acabou por se recuperar bem e rápido de uma lesão ligamentar.