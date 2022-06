Pepe explica motivações e o segredo da sua condição física aos 39 anos

Pepe, em entrevista aos meios do FC Porto, vincou a coesão existente no balneário numa época que culminou com a dobradinha e ainda explicou a sua motivação para continuar no ativo e o segredo para a condição física que apresenta, aos 39 anos."Foi uma época muito positiva para nós, a coesão é uma característica muito vincada cá dentro do grupo, o importante é defendermos o nosso clube, o nosso treinador fazia o que nos pedem, por isso é muito gratificante como capitão representar estes jogadores que temos no plantel.""Sim sim, cada um com as suas diferenças, mas acho que quando nós todos lutamos e temos só um objetivo de vencer, as coisas tornam-se mais fáceis.""O futebol. (risos) Poder me levantar, poder vir trabalhar no Olival, poder defender as cores que represento, poder representar uma região como o norte, sinto-me privilegiado por jogar futebol, poder fazer o que mais amo, que é jogar futebol, por isso sinto-me feliz todos os dias em que eu acordo e posso vir para o Olival poder fazer o que mais amo.""O segredo é muito trabalho, tenho a sorte de ter staff técnico que exige muito de nós, não só dentro do campo como fora, um departamento médico muito bom também, todos no FC Porto fazem com que eu aos 39 anos possa dar o meu contributo, o meu melhor. Agradecer-lhes também por poder representar este clube e ter essa paixão de vitória que representa vestir essa camisola."