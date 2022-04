Pepe: «Fala-se muito dos árbitros, do Taremi... mas o árbitro hoje veio condicionado»

FC Porto pediu penálti por mão de Al Musrati, árbitro mandou seguir FC Porto pediu penálti por mão de Al Musrati, árbitro mandou seguir

Após o Sp. Braga-FC Porto (1-0), Pepe deixou duras críticas ao árbitro Hugo Miguel, falando em três penáltis por marcar a favor dos dragões só na primeira parte."Jogo ficou marcado na 1ª parte. Fala-se muito dos árbitros, do Taremi... O árbitro veio condicionado. Não posso falar muito, senão ainda apanho mais jogos. Temos três lances de penálti na 1ª parte. Entrámos bem no jogo. Não podemos fazer nada contra isso. Lutámos e trabalhámos, fomos sempre em busca do golo. Numa segunda bola, numa transição deles, sofremos o golo e só foi isso que o Sp. Braga fez. Tivemos várias ocasiões para marcar, mas isto é futebol, faz parte do jogo. Cabe-nos a nós continuar a trabalhar, há que pensar já no próximo jogo em casa para conseguir o resultado pretendido", começou por dizer, à Sport TV."Não vai ter impacto nenhum no grupo. Era uma final, todos os jogos entramos para ganhar. Hoje perdemos, mas somos um grupo forte e vamos pensar no próximo jogo para conquistar os três pontos. Mais mérito do Sp. Braga porque defendeu bem todo o jogo. Contra outras equipas procuram sempre ter posse de bola, procuram ferir com largura e profundidade. Hoje optaram por uma táctica diferente e tiveram um bloco muito baixo. Tiveram mérito, mas tivemos ocasiões para marcar, pelo Galeno, pelo Otávio, a bola não entrou. Temos de continuar tranquilos. Satisfeitos pelo trabalho, mas insatisfeitos pelo resultado. Há três jogos para conseguir o objetivo", acrescentou o capitão portista.