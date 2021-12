Pepe falhou passeio matinal do FC Porto

O FC Porto defronta o Benfica na noite desta quinta-feira (20H45), em jogo referente à Taça de Portugal. A recuperar de lesão, Pepe falhou o passeio matinal dos dragões, na unidade hoteleira em que a equipa está instalada desde ontem, em estágio para o clássico.O capitão, de resto, poderá ter ficado a cumprir mais uma sessão de tratamento ao traumatismo e edema na perna direita, que o obrigou a ser substituído ainda na primeira parte do jogo com o Sp. Braga. Mais perto da hora do duelo com o Benfica, Pepe será reavaliado e será aí que se decide se vai ou não a jogo.