Pepe fez trabalho de ginásio em novo treino para a receção ao Tondela

O FC Porto cumpriu, na manhã desta sexta-feira, mais um treino de preparação para o jogo de domingo, no Estádio do Dragão, frente ao Tondela, a contar para a 26.ª jornada da Liga Bwin.A grande novidade do ensaio foi a subida de patamar de Pepe que, de acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões, já fez trabalho de ginásio. Recorde-se que, na véspera, o internacional português tinha passado pelo Olival para fazer apenas tratamento ao profundo golpe na cabeça que fez frente ao Lyon e que o atirou para a mesa de operações, tendo passado o resto do dia em repouso.Quem se mantém em tratamento é Manafá, enquanto Gonçalo Borges, avançado da equipa B, voltou a estar sob as ordens de Sérgio Conceição.O FC Porto encerra a preparação da receção ao Tondela amanhã de manhã e, no final do apronto no Olival, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para fazer a antevisão do encontro, em conferência de imprensa.