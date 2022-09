Pepe fez tratamento a lesão que levou à sua dispensa da Seleção Nacional

"No boletim clínico portista, o nome de Pepe (tratamento) junta-se ao de Otávio (tratamento)", pode ler-se no boletim de treino do FC Porto, revelado esta quinta-feira, no site dos dragões.A lesão que afastou o capitão do jogo com o Estoril e, agora, do duplo compromisso de Portugal continua no segredo dos deuses, sem qualquer referência no boletim clínico.De resto, Sérgio Conceição voltou ter internacionais ausentes, no caso seis. A saber: Diogo Costa (Portugal), Rodrigo Conceição (Portugal sub-21), Zaidu (Nigéria), Mateus Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).A equipa volta a treinar esta sexta-feira, novamente no Olival, a partir das 10 horas.