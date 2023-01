Pepe ficou pelo ginásio no regresso ao centro de treinos do Olival

Pepe regressou esta quinta-feira ao Olival, depois de, na véspera, ter iniciado, em casa, a recuperação à operação ao antebraço esquerdo.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos azuis e brancos, o capitão do FC Porto trabalhou no ginásio, sendo que à margem do grupo também estiveram Zaidu, em treino condicionado, e Francisco Meixedo e Evanilson, em tratamento.Por outro lado, o guarda-redes Roko Runje, da equipa B, manteve-se sob as ordens de Sérgio Conceição.De resto, o derradeiro treino de preparação para a deslocação ao Jamor, tendo em vista o duelo com o Casa Pia da 15.ª jornada da Liga Bwin, está marcado para a manhã desta sexta-feira. A sessão tem início às 10.30 horas, no Olival, onde Sérgio Conceição se apresentará perante os jornalistas, a partir das 12 horas, para fazer o lançamento do encontro com o Casa Pia.