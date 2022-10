Pepe foi o único ausente do treino do FC Porto

Pepe é o único nome inscrito no boletim clínico oficial do FC Porto e foi, assim, o único ausente do treino desta sexta-feira no Olival.Os dragões cumpriram mais uma sessão de trabalho orientada por Sérgio Conceição de forma a prepararem a estreia na Taça de Portugal, diante do Anadia, no domingo, a contar para a 3ª eliminatória da prova.Os azuis e brancos voltam a treinar este sábado às 10 horas, segundo que duas horas depois Sérgio Conceição antecipará o jogo em conferência de imprensa.