Pepe foi operado e falha Jamor Capitão ainda sofre com a lesão que trouxe do Qatar e está de fora do jogo com o Casa Pia, ficando em dúvida para o duelo da Taça de Portugal com o Arouca





• Foto: José Gageiro/Movephoto