Pepe fora da visita ao Estoril por motivos físicos

Além das surpresas Rodrigo Conceição e André Franco , o onze do FC Porto para o jogo com o Estoril deste sábado conta também com uma ausência inesperada. Pepe, capitão dos dragões, ficou de fora da ficha de jogo, de acordo com as informações recolhidas por, por motivos físicos sem especial gravidade.O central foi substituído no onze por Fábio Cardoso que, como noticiámos na nossa edição de hoje, estava de prevenção para qualquer eventualidade.