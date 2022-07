Pepe garante equipa "confiante" para a Supertaça: «É um título que todos queremos ganhar»

Pepe fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Tondela, relativo à Supertaça Nacional. O central dos dragões reiterou que os dragões estão confiantes e deixou elogios a Sérgio Conceição e à longevidade no clube."A expectativa é boa, até porque trabalhámos muito para poder disputar o jogo com a máxima seriedade. Todos queremos ganhar este título e dar alegria aos adeptos. A equipa está bem e confiante. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil como todas as finais. A equipa trabalhou bem e vai dar o melhor. Sinto-me bem e feliz. Sou um privilegiado, porque gosto muito do que faço, por isso estou bem.""Para mim todos os dias são um desafio de poder representar este grande clube, por isso quando acordo é com a responsabilidade de dar o melhor e ter consciência de que estou a representar um grande clube como o FC Porto. Sou um privilegiado por poder dar o meu contributo ao clube.""A importância todos nós sabemos, não só para o nosso clube mas também para o nosso futebol. Um treinador como o nosso é extremamente importante e espetacular no nosso campeonato. A sorte do jogador, e digo do coração, por poder trabalhar com ele. A exigência é máxima, mas sabemos que vamos colher frutos. Sorte do clube por poder ter um treinador assim. O mais importante é estar aqui connosco e poder dar continuidade ao seu trabalho espetacular.""Líder somos todos, sou um privilegiado por poder sentir esta responsabilidade de jogar aqui. Os meus companheiros sentem o mesmo. Não me cabe a mim dizer se está mais ou menos forte, só tenho de fazer o meu melhor e o que o treinador me pedir. Ainda não tenho a minha carreira para opinar sobre isso.""Futuro colega quem? O David [Carmo]? Fábio Cardoso? Marcelo? Marcano? Treinámos sempre juntos e isso é opção do treinador, quando escolher o onze será com certeza o que achar melhor para o jogo. Temos de estar 100% disponíveis para responder às expectativas do míster.""Em relação ao castigo puderem ver no comunicado, nada mais a dizer. Em relação aos jogadores novos são jogadores que nós tentamos deixar o mais confortáveis possível para puderem dar o seu contributo à equipa da melhor forma."