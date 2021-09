Pepe integrado à condição

Pepe passou a integrar um regime de trabalho integrado condicionado, estando assim a um pequeno passo da recuperação total. As melhoras do central já tinham sido indiciadas por Fernando Santos, selecionador nacional, na sua conferência de imprensa desta quinta-feira. Assim, a possibilidade do defesa, que estava a contas com um problema na grade costal e um edema, estar disponível para o jogo com o P. Ferreira volta a reabrir-se.





Otávio, pelo seu lado, ficou remetido a tratamento ao problema muscular na face posterior da coxa direita. Esta sexta-feira, pelas 12 horas, Sérgio Conceição faz o lançamento do encontro com os castores em conferência de imprensa.