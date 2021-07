Pepê já fala à dragão: «Ansioso demais para vestir esta camisola»

Pepê chegou ao Porto ao início da tarde desta quarta-feira e à espera dele tinha alguns funcionários do FC Porto e uma camisola azul e branca, que fez questão de vestir no imediato. Agora terá pela frente 14 dias de isolamento profilático, mas, antes disso, dirigiu aos adeptos as primeiras palavras enquanto dragão.





"Olá portistas. Estou muito feliz por estar aqui, ansioso por conhecer o estádio, os funcionários e principalmente os adeptos. Espero poder encontrá-los o mais rápido possível e estou ansioso demais por vestir esta camisola", referiu o extremo brasileiro num pequeno vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.De recordar que Pepê, de 24 anos, assinou, em fevereiro último, um contrato válido até 2026 com o FC Porto, que pagou ao Grémio um total de 15 milhões de euros pelo jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 70 M€.