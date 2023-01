Pepe já teve alta hospitalar e iniciou a fase de recuperação, informou o FC Porto no seu site oficial. O central, recorde-se, foi operado, ontem, ao antebraço esquerdo para melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito, contraída ao serviço da Seleção Nacional no Mundial do Qatar.Zaidu, em treino condicionado, Francisco Meixedo e Evanilson, ambos em tratamento, também são cartas fora do baralho de Sérgio Conceição para o jogo frente ao Casa Pia, agendado para sábado.O guarda-redes Roko Runje, que pertence à equipa B, manteve-se a trabalhar com o plantel principal.Os dragões prosseguem a preparação amanhã, com mais um treino no Olival.