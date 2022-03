Pepê já treina no relvado a uma semana da receção ao Santa Clara

Depois do fim de semana de folga, o FC Porto voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, no Olival. A nota de maior destaque vai para o regresso de Pepê aos trabalhos no relvado, onde ainda evoluiu condicionado.Faz precisamente hoje uma semana que o atacante brasileiro foi operado a uma fratura na cara, sofrida na primeira parte do dérbi com o Boavista, no Estádio do Bessa. De lá para cá, esteve em repouso e fez trabalho de ginásio, mas agora deu um sinal de que, conforme se previa, será opção para Sérgio Conceição, na próxima segunda-feira, na receção ao Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga Bwin.No que toca ao boletim clínico, quem também subiu de patamar na recuperação à respetiva lesão foi Bruno Costa. O médio, muitas vezes adaptado à lateral direita, passou de tratamento a trabalho condicionado, enquanto Manafá passa a ser o único cliente do departamento de saúde dos dragões.Pepe, Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá), Mateus Uribe (Colômbia) e Taremi (Irão) foram os ausentes, por estarem ao serviço das respetivas seleções, sendo que o iraniano regressará em breve à Invicta , faltando perceber se o fará a tempo de integrar o treino de amanhã, marcado para a parte da manhã.