Pepe, Marcano e João Mário já subiram aos relvados do Olival

Boas notícias para Sérgio Conceição. De acordo com o boletim clínico divulgado, esta quarta-feira, pelo FC Porto, Pepe, Marcano e João Mário subiram um patamar na recuperação às respetivas lesões e já evoluíram condicionados no relvados do Olival.

Na última sessão, antes do jogo com o Belenenses SAD, os três haviam feito tratamento e trabalho de ginásio. Quanto a Pepe, esse até foi ao banco no Estádio Nacional, tendo visto um amarelo por protestos que o retira das opções para o jogo de domingo, frente ao Famalicão, por ter sido o quinto na presente edição da Liga Bwin.





Quem mantém a situação clínica inalterada é Manafá, que apenas fez tratamento e segue afastado dos relvados do Olival.Quanto a Pepê, Fábio Vieira e Wendell, que terminaram o último jogo com queixas físicas, o nome desses jogadores não vem referido no boletim clínico, pelo que estão aptos para a receção ao Famalicão.Zaidu continua ausente, na CAN, ao serviço da Nigéria. João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, do FC Porto B, integraram os trabalhos da equipa principal.O FC Porto volta aos trabalhos esta quinta-feira, a partir das 10.30 horas.