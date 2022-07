Pepê marcou o primeiro golo da vitória por 3-0 em treino de conjunto com a equipa B

O FC Porto terminou a primeira etapa de preparação da pré-época com um treino de conjunto com a equipa B, no Olival. De acordo com as informações recolhidas por, os homens de Sérgio Conceição bateram a formação secundária por 3-0.Pepê marcou o primeiro golo, seguindo-se outro de Romário Baró, com Loum a fechar o marcador. Os oito internacionais que esta terça-feira foram integrados nos trabalhos não participaram no apronto, assim como o mais recente reforço, David Carmo.Ao final da tarde os dragões partem de avião para o Algarve, onde vão estagiar na zona de Almancil até dia 14.