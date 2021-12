Pepê: «Muito feliz por ter voltado e ajudado a equipa com um golo»

Pepê voltou à competição após ter recuperado da Covid-19 e marcou o golo da vitória do FC Porto sobre o Rio Ave (1-0), na despedida dos dragões da Allianz Cup."Fico muito feliz de estar de volta. Sabía que ia ser muito difícil para mim, ainda mais depois da Covid-19, fiquei muito feliz por ter voltado e ajudado a equipa com um golo", começou por dizer, no Porto Canal."Foi muito bom jogar com eles. Sempre que eles participam no treino da equipa principal mostram muita vontade, mostram que têm muita qualidade e capacidade para jogar na equipa principal. É pessoal muito bom, com muita qualidade, vão dar muitas alegrias aos adeptos"."Serão três jogos muito difíceis, temos de estar com a concentração ao máximo. Agora, vamos descansar e, depois, pensar na proxima partida".