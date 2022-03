Pepe na comitiva do FC Porto para Lyon

Sérgio Conceição convocou 23 jogadores para Lyon, entre eles Pepe, defesa-central que, no jogo da 1.ª mão, sofreu um corte no olho, vendo-se obrigado a ser submetido a cirurgia e a falhar o encontro diante do Tondela.O capitão dos dragões está, assim, de regresso às opções, sendo 'reforço' para o ataque portista à reviravolta na eliminatória.De volta a convocatórias europeias está também Wendell, que não entrava nas contas na UEFA desde o jogo frente ao Atl. Madrid, no qual foi expulso.De fora ficaram Otávio, por castigo, e Manafá, por lesão. Marcano é ausência por opção.Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Pepe, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Galeno, Marko Grujic, Mbemba, Vitinha, Wendell, João Mário, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Rúben Semedo, Eustaquio, Fábio Vieira e Gonçalo Borges.