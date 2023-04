Pepê: «Nada está decidido»

Pepê analisou a vitória do FC Porto em casa do Famalicão (1-2) que garante uma vantagem aos dragões no intervalo da eliminatória da meia-final da Taça de Portugal."Procurámos o golo a todo o momento e o jogo acabou por ser difícil pela qualidade deles, mas o resultado acaba por ser positivo para nós o que é o mais importante. É uma vantagem, é certo, mas nada está decidido neste momento e vamos ter de decidir no Dragão. Agora é continuar assim e domingo temos aí já mais um jogo difícil", frisou à RTP.O futebolista brasileiro antecipou já dificuldades no encontro do Estádio do Dragão, agendado para 4 de maio."O Famalicão demonstrou que tem qualidade e vai ser muito difícil para nós o segundo jogo, mas agora temos de descansar, focar já no Boavista e com força total para esse desafio", adiantou o lateral/médio dos portistas.Em recentes declarações na altura da sua renovação, Pepe disse que Pepê era mágico e o brasileiro agradeceu agora ao internacional português."É uma honra o Pepe dizer isso sobre mim, vindo de alguém que tem a carreira que ele tem. É algo que me dá mais motivação para continuar a trabalhar, poder contribuir ainda mais para o clube e dar alegrias a todos os adeptos que contam comigo", vincou.