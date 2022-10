Pepe não é o único central do FC Porto a falhar deslocação ao Algarve

O FC Porto ruma ao Algarve na tarde desta sexta-feira e Sérgio Conceição chamou 24 jogadores para o duelo frente ao Portimonense, agendado para a tarde de sábado. Da lista de convocados, os destaques maiores são as ausências de Pepe e Marcano. Se no caso do internacional português já era de esperar, depois do treinador ter anunciado a lesão na conferência de imprensa, o motivo da ausência do espanhol é, até ver, desconhecido.Para colmatar estas ausências no eixo da defesa, Sérgio Conceição chamou João Marcelo, central brasileiro que tem atuado na equipa B.Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal;João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, João Marcelo, Zaidu e Wendell;Uribe, Eustáquio, Grujic, Bruno Costa, Otávio, Pepê, André Franco e Bernardo Folha;: Galeno, Toni Martínez, Taremi, Evanilson, Veron e Danny Namaso.