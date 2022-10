Pepê não esquece jogo com o Club Brugge: «Não podemos cometer os mesmos erros»

Pepê foi a voz do balneário portista na antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para amanhã à noite, no Dragão. O brasileiro reforçou que a equipa tem de estar "ligada do início ao fim do jogo", de forma a que some os primeiros pontos.Se frente ao At. Madrid a equipa até esteve bem, diante do Club Brugge tudo ruiu na goleada sofrida por 4-0. "Ficámos a dever um pouco e não podemos cometer esses mesmos erros", sublinhou Pepê."Temos feito um grande trabalho, estamos focados bastante no Bayer, que é uma equipa de nomeada e com grandes jogadores. Temos de dar o melhor para conquistar os três pontos.""Sem dúvida. Sabemos que não pontuámos, mas encaramos cada jogo como uma final. Este não vai ser diferente, então temos de trabalhar bastante para poder corresponder ao que esperam de nós na Champions"."Foi um resultado muito positivo, com o Braga que é um adversário direto no campeonato, mas agora é virar para Champions, o adversário tem muita qualidade, é competente, temos de estar ligados do início ao fim do jogo para buscar os três pontos.""Sabemos que foi um jogo atípico, ficámos a dever um pouco, não esperávamos que acontecesse da maneira que foi, já virámos a chave, já deixámos isso para lá, não podemos cometer os mesmos erros, estamos focados em não cometer os mesmos erros".