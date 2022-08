Pepe: «Não estivemos à altura do jogo»

Na condição de capitão de equipa, Pepe foi o porta-voz do plantel do FC Porto na sequência da derrota por 3-1 diante do Rio Ave . Um jogo no qual, segundo o internacional português, a equipa da Invicta não esteve à altura do desafio e onde deixou a desejar."A primeira parte foi muito aquém do que somos. Não conseguimos pressionar desde o primeiro minuto, não fomos o que normalmente somos: uma equipa pressionante e que não deixa o adversário jogar. O Rio Ave entrou bem, explorou bem o contra-ataque e tiveram a felicidade de fazer três golos ma 1ª parte. Na 2ª parte, tudo foi diferente, a atitude melhorou, mostrámos o que somos como equipa. No lance do penálti, podíamos ter tido um ponto de viragem, mas não estivemos à altura do jogo, sobretudo na 1ª parte. Fizemos um jogo menos bem conseguido em Vizela, jogámos bem contra o Sporting, hoje entrámos muito mal e isso paga-se caro. Hoje em dia, as equipas trabalham bem, têm muito conhecimento do que fazemos. Temos de continuar a trabalhar e levantar a cabeça. Temos de entrar com a atitude da 2ª parte para não sermos surpreendidos", apontou o defesa central."Não é normal sofrermos três golos daquela forma. O trabalho coletivo não foi bem conseguido, mas sabemos o que falhou. A 2ª parte ficou mais perto do que habituamos os adeptos. Temos de levantar cabeça, tirar conclusões do que não fomos na 1ª parte para no futuro não cometermos os mesmos erros", frisou.Questionado sobre os efeitos deste desaire, o brasileiro comenta desta forma. "Uma derrota é sempre uma derrota. Não importa quando é. Não estamos habituados a isso. Dói perder e trabalhamos para que isso não aconteça. Não fomos pressionantes e perdemos um pouco da nossa identidade como equipa e quando assim é paga-se muito caro. Temos de ser uma equipa humilde e trabalhadora, que jamais baixa os braços. É preciso ver o que não conseguimos fazer hoje para não se repetir no futuro", finalizou.