Pepe: «Não merecíamos perder. O árbitro podia ter acabado o jogo antes do canto»

Titular na derrota do FC Porto perante o At. Madrid , Pepe lamentou o desaire frente aos colchoneros, especialmente pelo facto de ter surgido num momento tão tardio. Ainda assim, a esse propósito, o defesa internacional português considera que o árbitro poderia ter acabado o encontro antes desse momento, já que tinham sido esgotado o período de descontos."Um jogo difícil. A equipa esteve bem na primeira parte, sempre a controlar as transições do Atlético. O primeiro remate do adversário chegou tarde, depois a expulsão do Taremi condicionou muito a nossa saída. Jogo entre linhas do Atlético complicou, fica difícil aceitar como eles marcaram o primeiro, mas nunca baixámos os braços e fomos à procura. Fica difícil digerir esta derrota", assumiu o defesa, à ELEVEN."Mesmo na primeira parte tivemos uma ocasião flagrante com o Taremi. O técnico pediu-nos concentração, tentámos executar isso. Com menos um foi mais com o coração do que respeitar o que o técnico pediu e quando isso acontece paga-se caro. Aquela falta de concentração no último lance", lamentou.Já sobre a parceria com David Carmo e aquilo que viu da equipa, o defesa assume ter gostado do que viu. "O que senti dentro de campo foi que estivemos muito bem. Um bloco coeso a atacar, a defender, uma equipa muito madura. Sabíamos o que estávamos a fazer, trabalhámos muito para isso. Tivemos sempre foco, só depois da expulsão é que nos descontrolámo-nos um pouco. Não podíamos sofrer aqueles dois golos. Há que tirar lições da parte final do jogo para que no futuro não aconteça. Em relação à dupla com o David, tenho de deixá-lo seguir o percurso dele, é um grande jogador e vai ajudar-nos muito", finalizou.Posteriormente, à TVI, seguiu a mesma linha, mas assume que a equipa terá de tirar ilações do que sucedeu. "Muito difícil de digerir esta derrota. Temos de tirar ilações disto, pois era um jogo que estava controlado. Eles são muito fortes nas transições e nós tivemos uma boa reação à perda de bola. Há que tirar lições dos últimos minutos, principalmente depois da expulsão. Não merecíamos perder, já tinha passado o tempo de compensações e ele podia ter acabado o jogo antes da marcação do canto. Mesmo a expulsão do Taremi é um choque que acontece. Mas temos de perceber tudo isto, pois em jogos da Champions tudo isto paga-se caro".