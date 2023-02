Pepê não se livrou do túnel

Pepê celebrou ontem o 26º aniversário e não se livrou da passagem pelo túnel, no treino do FC Porto. Ainda antes de enfrentar as palmadas dos colegas de equipa, nos relvados do Olival, recebeu um abraço de Sérgio Conceição.

"Olá dragões, venho aqui agradecer as mensagens de parabéns e dizer que contamos com vocês no domingo [amanhã]", afirmou o aniversariante, num vídeo partilhado nas redes sociais do FC Porto e mostrando que nem o dia festivo lhe retirou o foco do jogo com o Gil Vicente. Ainda nas redes sociais, Pepê recebeu mensagens de muitos colegas de equipa.